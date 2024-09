Vi spiller Towerborne i dagens GR Live

HQ

Du husker kanskje Stoic for den kritikerroste The Banner Saga-trilogien, og nå er utvikleren tilbake med et nytt fantasiland som vi kan utforske i Towerborne. Med et co-op-eventyr som byr på mye mer aktiv kamp enn The Banner Saga virker dette som et dristig skritt fremover for Stoic.

Hvis du vil se om spillet er noe for deg, eller bare har lyst til å stikke innom streamingen, sjekker vi ut Towerborne i dag til vanlig tid, kl. 16:00 BST/17:00 CEST. Vi går gjennom den første timen av spillet, og viser frem karakterskaperen og åpningsnivåene.

For å bli med er det bare å gå ned til GR Live-hjemmesiden eller hoppe inn på YouTube/Twitch-kanalene våre. Hvis du vil få et forsprang, kan du også lese våre tidlige tanker om spillet i vår forhåndsvisning her.