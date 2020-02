"Helseministeren er her! Prøv å se friske ut!" Tommy har kastet bort timer av livet sitt på et sykehus utenom det vanlige.

Bigfoot kommer på besøk til Two Point Hospital den 5 desember 2018 klokken 17:29 NYHET. Skrevet av Suzanne Berget En ny DLC kommer til Two Point Hospital i dag, kan Two Point Studios fortelle oss. DLCen heter Bigfoot og tar oss med til en helt ny og iskald region kalt Pointy...