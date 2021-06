Vi spiller Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown i dagens livestream

Du ser på Annonser

For noen dager siden lanserte SEGA Virta Fighter 5: Ultimate Showdown via PlayStation Plu, slik at alle som abonnerer på tjenesten og har enten en PS4 eller PS5 kan sjekke ut remaken uten ekstra kostnad. Senere i dag skal vi sjekke ut slåssespillet, som byr på drastiske oppdateringer hva angår grafikk, brukergrensesnitt, lyd og onlinespilling, bare for å nevne noen få.

Som vanlig finner du oss på vår GR Live-side fra klokken 16 når vi setter i gang. Vi holder på i cirka to timer.