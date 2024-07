HQ

Vi elsker litt War Thunder her på Gamereactor, og derfor er det sannsynligvis ingen overraskelse at vi i dagens utgave av GR Live skal hoppe tilbake til Gaijin Entertainments militære MMO-tittel.

Fra og med den vanlige tiden klokken 17 vil jeg være vertskap og spille gjennom en time med War Thunder, alt på GR Live-hjemmesiden.

Husk å stikke innom for å se hva som er nytt i War Thunder, inkludert den nye sesongen av Battle Pass og det marinebaserte Flight of the Albatross -arrangementet også.