Helgen er i gang og vi er klare for ukas siste livestream ved å sjekke ut Armature Games' emosjonelle, surrealistiske, narrative eventyr Where the Heart Leads. Det lanseres som en PlayStation-eksklusiv tittel og tar spillere på en reise gjennom en manns liv i det han opplever en traumatisk hendelse midt i en storm og ender opp med å reflektere over livet han har levd så langt.

Som vanlig finner du streamen på vår GR Live-side fra klokken 16 når vi setter i gang og spiller i cirka to timer.