Vi streamer Summer Game Fest i kveld

HQ

Etter lang ventetid og en avlyst E3 er vi endelig her! Geoff Keighley skal snart vise oss hva han har jobbet med de siste månedene, for i kveld er det klart for åpningsshowet for E3-erstatteren Summer Game Fest.

Forventningene er høye, som de alltid er til slike arrangementer, men med så mange partnere ser det ut til at vi kommer til å ha mye å diskutere. Vi vet allerede at blant annet Mortal Kombat 1, Call of Duty: Warzone 2, Fortnite, Immortals of Aveum og Alan Wake 2 skal være der, så det er bare å se streamen på GR Live-hjemmesiden når det hele starter klokken 21.

Hva håper du blir kunngjort i kveld?