Vi svarer på om Lenovo Legion Go er verdt den høye prislappen.

Etter at Steam Deck gjorde håndholdte spill-PC-er utrolig populære, visste vi at det ikke ville ta lang tid før nye navn kom på markedet. Lenovo Legion Go er kanskje et av de dyreste alternativene der ute, men vi har tatt en titt på den for å se om den er verdt pengene.

I motsetning til Steam Deck og ROG Ally har Lenovo Legion Go en 8,8-tommers QLED-skjerm på 500 nit, noe som betyr 1440p ved 144 Hz. Løftet om disse spesifikasjonene blir ikke alltid innfridd, men det er andre måter Legion Go skiller seg ut på.

Hvis du vil ha en fullstendig oversikt over alle funksjonene du bør holde øye med, kan du ta en titt på hurtigoversikten nedenfor: