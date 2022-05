Vi tar en nærmere titt på det nye HyperX Cloud Alpha Wireless - og du kan vinne det!

Mens fremveksten av trådløs lading, trådløse mus og tastaturer har vært et veldig fint tillegg for mange gamere som ønsker et ryddig område å spille i, er det ingenting som slår oppfinnelsen av trådløse headset, som ikke lenger begrenses av kabler som hekter seg fast rundt bordhjørner, stoler eller bare begrenser hodebevegelsene dine, som kan gjøre spilløktene unødvendig irriterende. Trådløs tilkobling er en daglig komfort som alle burde oppleve, og friheten til å gå og ta seg en matbit uten å bryte kommunikasjonen eller ødelegge fordypningen i spillet var en stor forandring for mange.

Hovedproblemet med trådløst utstyr er strømtapet forårsaket av senderen, noe mange merker sliter med. For noen år siden hadde noen få headset nådd en batterilevetid på 100 timer per oppladning, men HyperX har tredoblet dette til imponerende 300 timer - noe som betyr at du mest sannsynlig bare vil trenge å lade en gang i måneden, selv ved mye bruk. En full oppladning gjøres på kun 4,5 timer via USB-C.

Dette er kombinert med en hodetelefon som støtter DTS Headphone: X Spatial Audio, som gir 3D-lydopplevelsen som legger til et nytt lag av fordypning i spill. Bitraten ligger på 24 med en samplingshastighet på 48 kHz.

Selve enhetene er dobbelt-kammer 50 millimeter med neodymium magnetsystem, som leverer samme lyd som den kablede versjonen, men er lettere. Selve tilkoblingen er 2,4GHz via en USB-dongle og er fullt integrert med NGNUITY-programvaren. Det hele er bundet sammen av en aluminiumsramme, og øreklokkene inneholder både det solide volumhjulet, mikrofonmonitorering og mute, samt en avtakbar mikrofon som er sertifisert for Discord og TeamSpeak, samt har en LED som forteller deg når mikrofonen er dempet, og den har natturligvis også støyreduksjon. Bøylen er selvfølgelig justerbar og putene er av minneskum ikledd mykt kunstlær.

Og nå til den morsomme delen - ved å legge igjen en kommentar nedenfor kan du faktisk vinne et av disse!

Bare fortell oss hva du liker best med å gå trådløst. Det beste svaret gitt senest 3. juni vil vinne et eksemplar!

Premien har en verdi på 2299 kroner og kan ikke byttes til kontanter eller noe annet av noen verdi. Konkurransen er kun åpen for personer som har sin offisielle og juridiske adresse, og bor og er lovlig bosatt i Norge, Finland, Sverige eller Danmark.

Her på Gamereactor inngår vi noen ganger en avtale med en partner om å lage en eller flere informative videoer om et spennende produkt. Dette gjelder disse to, så selv om vi i Gamereactor altså har laget dem selv er de altså sponset. Du kan lese mer om detaljert om slike partnerskap ved å klikke på linken øverst, og husk at du må bo i Norge, Danmark, Sverige elle Finland for å kunne vinne denne konkurransen.