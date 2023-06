HQ

I morgen lanseres Early Access-utgaven av Far From Homes Forever Skies , et spill der spillerne utforsker en postapokalyptisk jord fra en flyvende, mobil luftskipbase. Mens noen andre for øyeblikket spiller det for å dele sine inntrykk av denne tidlige versjonen, skal vi i dag også ta en titt på Forever Skies i GR Live.

Fra og med klokken 16 vil Rebeca være vert og spille gjennom den første timen av Forever Skies, alt på GR Live-hjemmesiden. Husk å stikke innom for å få med deg alt som skjer.