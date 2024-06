Vi tar en titt på Golden Rabbit Edition Radeon RX 7900 i ny Quick Look

HQ

Nå er vi sikre på at dere alle er godt kjent med Radeon RX 7000-serien. Enten du har kjøpt et kort eller ikke, har du sannsynligvis kunnskap om dem, men med mindre du er en super GPU-nerd, visste du sannsynligvis ikke om 7900 GRE eller Golden Rabbit Edition.

GPU-en er ikke gull, og den er heller ikke i form av en kanin, men GRE får navnet sitt fra at den tidligere bare var tilgjengelig i Kina. Nå har XFX gitt ut en versjon internasjonalt, og vi har tatt en titt på den.

I Quick Look nedenfor går vi gjennom dette grafikkortet og ytelsen, som plasserer seg pent mellom et 7900XT og et 7800XT hvis du ønsker å få noe som ikke er helt best, men som fremdeles har rocking spesifikasjoner.