Vi tar til den røde planeten i Deliver Us Mars på dagens GR Live

I går markerte den globale lanseringsdatoen for KeokeN Interactive's sci-fi-oppfølging til Deliver Us The Moon. Denne oppfølgeren bytter den støvete måneoverflaten mot den røde planeten, og dreier seg om astronaut Kathy Johanson mens hun utforsker Mars og prøver å gjenvinne en haug med koloniskip som har blitt stjålet av den merkelige og mystiske Outward fraksjonen.

Selv om du kan lese hele anmeldelsen av Deliver Us Mars her, kan du også se etter å bli med oss på dagens GR Live for åpningstiden av spillet. Sørg for å besøke GR Live-hjemmesiden til vanlig tid 15:00 GMT / 16:00 CET for å fange handlingen sammen med meg selv.

Og inntil vi går live, sørg for å også se lanseringstraileren for Deliver Us Mars nedenfor.