Vi tester ut Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise

Hvis du er en av de som sluttet å dra på treningssenter på grunn av Covid-19, men fortsatt ønsker å trene hjemme, byr Nintendo på flere muligheter takket være deres Joy-Cons med bevegelsessensorer. Fra Ring Fit Adventure til det enkle gratisspillet Jump Rope Challenge, Zumba Burn it Up! og flere utgaver av Just Dance. Og nå får vi snart enda mer.

Imagineer og Nintendo slipper Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise den 4. desember med flere låter og treningsrutiner. Vi har testet spillet i noen dager og samtidig kommet i litt bedre form. Øverst kan du se litt gameplay fra dette.