Vi trenger ikke å vente "så mye lenger" på Senua's Saga: Hellblade II

HQ

Det var under et intervju på det brasilianske arrangementet CCXP 23 at Spencer snakket om både Ninja Theory og det kommende Senua's Saga: Hellblade II (som faktisk ble annonsert i 2019 sammen med Xbox Series X som det første offisielle spillet til konsollen):

"Jeg bare elsker Ninja Theory som studio, det har jeg gjort i årevis, og alt arbeidet de gjør. Håndverket deres er fantastisk. Jeg elsker hvordan spillet tar form, og vi har ikke så mye lenger å vente."

En rimelig gjetning er at vi kommer til å få både en trailer og lanseringsdato under The Game Awards på fredag siden spillet skal slippes en gang i 2024.