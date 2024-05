Vi trykker på panikk-knappen i Film Frenzy

HQ

Her er et morsomt faktum: Bare åtte filmer har i skrivende stund klart å tjene inn 100 millioner dollar på det globale billettkontoret i 2024. En av dem er Madame Web. Uff da. På dette tidspunktet i fjor - som ikke engang var et godt år - hadde vi allerede hatt dobbelt så mye.

Så er det på tide å trykke på panikknappen på billettkontoret? Vel, kanskje. Ben og Alex setter seg ned og ser om vi virkelig er i en panikktilstand akkurat nå, eller om vi trenger å ha litt mer tro på resten av årets filmer.

Med filmer som Furiosa, Deadpool & Wolverine, og selvfølgelig megasuksessen Venom: The Last Dance, er det kanskje tid til å snu det synkende skipet.