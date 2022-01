Vi unboxer Astro A20 og A50

Vi har fått fingrene i Xbox-utgaven av A20 og PlayStation-utgaven av A50-headsettene fra Astro og pakker dem ut av eskene.

HQ

A20 er tilgjengelig for enten Xbox eller PlayStation (mens begge utgavene også fungerer på PC/Mac) og tilbyr 2,4GHz tilkobling, 15+ timer batteritid, Astro V2-lydtuning og 40mm Neodymium-høyttalere.

A50 er også tilgjengelig i plattformspesifikke utgaver og tilbyr en basestasjon med en rekke tilkoblingsmuligheter, 2,4GHz Wireless-lyd, Astro Command Centre-støtte og Dolby Audio samt full PlayStation 5-funksjonalitet med tillegg av HDMI-adapter.

Her på Gamereactor inngår vi innimellom en avtale med en partner om å lage en eller flere informative videoer om et bestemt produkt. Dette betyr at videoen her produseres i samsvar med Gamereactor-teamet, er sponset, og det kan du lese mer om ved å klikke på lenken over.