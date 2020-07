Black Forest Games og THQ Nordic slipper sin remake av Destroy All Humans neste uke til PC, PlayStation 4 og Xbox One. Nå meddeler de at de har en liten overraskelse på...

Sjekk ut den nye traileren fra Destroy All Humans!

den 22 mai 2020 klokken 12:29 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

THQ Nordic har et hav av prosjekter på gang, og et av dem er et nytt Destroy All Humans!, som i utgangspunktet er en remake av det originale spillet, men med masse nytt...