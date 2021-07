På fredag ble Space Jam: A New Legacy The Game sluppet til Xbox og PC og den nye filmen med Lakers-stjernen LeBron James i hovedrollen har hatt stor suksess på kinoer verden over. For å feire lanseringen av både spillet og filmen har Microsoft satt sammen et eksklusivt Space Jam-kit som ikke kan kjøpes, som inneholder tre spesielle kontrollere med Space Jam-tema. GR Sveriges redaktør Petter Hegevall mottok denne pakken og har tatt bilder av hele greia, se dem nedenfor.