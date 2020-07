Vi unboxer lekkert nytt utstyr fra LGs Ultragear-serie

Du kjenner kanskje hovedsaklig LG som den dominerende produsenten i flatskjermbransjen, og det er takket være deres ikoniske OLED-paneler, men i løpet av de siste par årene har de gjort deres inntok på andre deler av markedet også, inklusiv monitormarkedet, hvor deres Ultragear-modeller er blitt spesielt populære.

I dag skal vi, gjennom et samarbeid med LG, se nærmere på to av disse modellene, nemlig LGs Ultragear 34GN850-B, samt Ultragear 27GN950. Ta en titt nedenfor for mer informasjon om hver skjerm.

Aller først har vi 34GN850-B, en 34 tommers QHD 21:9 kurvet ultra-wide monitor med 1ms forsinkelse (GtG), samt 160Hz overclocked refresh rate. Det tilsammen betyr at dette er LGs "beast mode"-monitor, som samlet sett ofrer meget lite, og leverer fantastisk ytelse. Men det er nok snikk snakk, la oss ta en nærmere titt på den.

7Men la oss si at du ønsker noe litt mindre, samtidig med at du ønsker en oppløsning på 4K. Frykt ikke, for nedenfor unboxer vi den 27 tommer store 27GN950-monitoren, som byr på 4K 144Hz og 1ms respons.

