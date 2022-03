Vi utforsker en helsprø fantasiverden i Tiny Tina's Wonderlands i dagens GR Live

HQ

Borderlands-fans har utvilsomt hatt en travel helg etterfulgt av lanseringen av Tiny Tina's Wonderlands på fredag. Spillet er en fantasy-spinoff av den ikoniske serien, der du er med i et spill Bunkers and Badasses med Tiny Tina som dungeon master, et spill der du må begi deg ut på eventyr for å beseire den onde Dragon Lord på slutten av det hele.

Selv om det er en spinoff med sine unike tvister, er gameplayet fortsatt stort sett helt likt de originale Borderlands-spillene. Og det er sannelig på tide at vi dykker ned i Tiny Tinas helsprø fantasiverden i dagens GR Live, der Ben står for spillingen i dag.

Vi starter som vanlig klokken 16 og du kan få det med deg på vår GR Live-side, Facebook, YouTube og Twitch når vi setter i gang. Anmeldelsen vår kommer også veldig snart!