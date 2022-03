Vi utforsker en sunket by i Submerged: Hidden Depths i dagens livestream

For et par uker siden lanserte Uppercut Games' deres såkalte "relaxploration"-tittel Submerged: Hidden Depths på PC og konsoller, etter å tidligere ha vært Stadia-eksklusivt. Dette er en oppfølger til Submerged fra 2015, og her skal vi som søskenparet Taku og Miku seile rundt og utforske ruinene av en by som har tapt til bølgene, alt i et forsøk på å gjøre området rundt beboelig og til et sted for de to å starte et nytt liv.

Vi skal spille de første to timene av dette sjarmerende eventyret i dagens livestream. Er du interessert i å være med er det bare å komme innom streamen på vår GR Live-side, Facebook, YouTube eller Twitch når vi setter i gang klokken 16.