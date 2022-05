Vi utforsker labyrinter i Loot River i dagens livestream

Vi sparker i gang en ny uke med GR Live-sendinger i dag, og vi skal utfordre ferdighetene våre når vi begir oss ut på et utfordrende roguelike om et par timer, nemlig Loot River.

Rebeca er dagens vert og går live klokken 16 som vanlig. Hun har harde kamper og gåtefulle møter i vente, alt i et forsøk på å bli kraftigere og avdekke mysteriene til Straka.Studios nyeste spill.

Du kan som vanlig få det med deg på vår GR Live-side, men vi må også nevne at dette blir den første av våre litt kortere sendinger, da vi fremover kun kommer til å sende i en time i stedet for to. Uansett vil det være mye action, så husk å stikke innom for å si hei om du er interessert.