Vi utforsker Nvidia Reflex og dens tilhørende Latency Analyzer i ny video

Hvis du ikke vet det allerede, er Nvidias Reflex-system et prgram som lar deg får en mer nøyaktig og detaljert oversikt over forsinkelsen som naturlig oppstår fra bevegelse med musen til handling på skjermen.

Ikke bare kan Reflex gjøre deg klokere på hvordan denne forsinkelsen oppstår, men den hjelper deg også med å barbere av avgjørende millisekunder slik at du er så effektiv som mulig til enhver tid når hvert øyeblikk er kritisk for din suksess.

Faktisk kan du enkelt «spare» så mye som 20 millisekunder i enkelte tilfeller, så hvis du er konkurranseorientert, eller bare vil ha en så responsiv spillopplevelse som mulig, så er det verdt å følge med her.

Sammen med Asus presenterer vi Reflex i en ny video, som du kan se nedenfor. Du kan også lese mer om Reflex her.

