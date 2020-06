Vi utforsker Silent Hill i Dead by Daylight i dag på GR Live

Du ser på Annonser

Annonseringen av Silent Hill-crossoveren i Behaviour Interactives Dead by Deadlight kom virkelig som en overraskelse, og forrige uke ble det nye kapitlet utgitt. Her får vi et nytt kart, en ny overlevende (og spillets første Legendary Skin) og en ny morder - som altså er Pyramid Head fra Silent Hill. Dette kapitlet tilbyr masse nytt innhold til Dead by Deadlight-spillerne.

Vi skal sjekke det ut for første gang i dagens livestrean, og hvis du ønsker å utforske det nye innholdet med oss kan du gjøre det via vår liveside fra klokken 16 når vi setter i gang.