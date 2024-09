Vi vender tilbake til War Thunder i dagens GR Live

HQ

Vi vender ganske ofte tilbake til Gaijin Entertainments militære kjøretøykrigsspill War Thunder som en del av vårt GR Live-tilbud, og i dag skal vi nok en gang utvide den trenden.

Fra og med den vanlige tiden 16:00 BST / 17:00 CEST, vil jeg være vert og spille gjennom en time med War Thunder, alt på GR Live-hjemmesiden.

Når det gjelder hva du kan forvente av den nye Dance of Dragons-oppdateringen som legger til mange ekstra luft- og flyalternativer, vil vi uten tvil ta til himmelen for å kjempe det ut tusenvis av meter over stridsvogn- eller marine-actionen på bakken og på havene.