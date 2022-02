Vi viser frem IEM 2022 Katowice-sertifiserte Predator-maskiner!

Hvis du ikke visste det, er det gigantiske IEM Katowice 2022-arrangementet snart i gang, med en premiepott på $1 000 000 i Counter-Strike: Global Offensive, hvor 24 av de beste lagene konkurrerer, og hvor historiske esport-øyeblikk registreres. Ikke nok med det, arrangementet inneholder også enorme turneringer i spill som Starcraft II med en premiepott på $500 000, samt flere andre etterlengtede arrangementer.

Det er grunn til å feire, eller hva?

Gamereactor tar et dypdykk i de IEM 2022 Katowice-sertifiserte maskinene, som inkluderer Predator Helios 300.

Med et beist som dette, til tross for at det faktisk er rimelig, har det en førsteklasses CPU, 32GB minne, 1TB NVMe-lagring og RTX3070-grafikkort med 8BG VRAM samt et 165Hz IPS-display.

Igjen, det er sertifisert for IEM Katowice, og er bygget for å prestere, så la oss vise beistet i aksjon!

Kom innom neste fredag når vi sjekker ut Predator Triton 500 SE.

