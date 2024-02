Vi vurderer hvor "super" Nvidias nye RTX 4080 egentlig er

HQ

Selv om Nvidias RTX 40-serie av grafikkort ga oss massevis av ytelsesboost for spilling, var inngangsprisen for mange for høy. Selv de mer middelmådige kortene kostet en formue, og det ser ut til at Nvidia ønsker å endre på dette med den nye Super-serien.

I vår nye Quick Look viser vi frem det nye RTX 4080 Super i all sin prakt. Umiddelbart blir det et mer attraktivt kort enn forgjengeren 4080 takket være en betydelig prisreduksjon, men du får også mer ytelse.

Se videoen nedenfor for å få mer informasjon om CUDA-kjerner, hastigheter og mye mer: