Viaplay sier opp en fjerdedel av de ansatte

"Vi har vært nødt til å ta flere tøffe og umiddelbare beslutninger for å sikre virksomhetens fremtid", sa Viaplays nye CEO i den nylig offentliggjorte kvartalsrapporten, og kort tid etter ble det kunngjort at en fjerdedel av arbeidsstokken er permittert. I tillegg kunngjøres det at selskapet vil trekke seg ut av de baltiske landene for å fokusere utelukkende på Norden.

Tiltakene stopper imidlertid ikke der, selv den billigste grunnpakken har blitt rammet (i de internasjonale markedene), bare den dyrere med sportsinnhold vil bestå i fremtiden. Men hvis alt dette ikke hjelper, utelukker ikke den nye konsernsjefen et salg av hele konsernet, og han sa følgende:

"I tillegg gjennomfører vi en umiddelbar strategisk gjennomgang av hele virksomheten med sikte på å evaluere alle muligheter, inkludert viderelisensiering av innhold, salg av eiendeler, en ny emisjon eller salg av hele konsernet."

Ifølge tall fra Expressen hadde Viaplay Group rundt 1 600 ansatte i fjor, og omtrent halvparten av dem jobbet i Sverige.

