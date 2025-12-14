Victor Wembanyama er tilbake fra skade og overrasker Thunder i NBA Cup-semifinalen

HQ

Oklahoma City Thunders gode rekke i NBA ble stoppet på det verst tenkelige tidspunktet, i NBA Cup-semifinalen mot San Antonio Spurs, som slo de regjerende NBA-mesterne med 111-109 sist lørdag i Las Vegas. Det er bare det andre nederlaget etter 26 kamper for Oklahoma, og det første etter 16 seire.

I kampen var Victor Wembanyama tilbake, etter å ha gått glipp av de siste 12 kampene på grunn av en leggskade. Han spilte i 20 minutter og gjorde 22 poeng for Spurs, mens Shai Gilgeous-Alexander gjorde 29 poeng for Thunder, som på et tidspunkt lå 21 poeng bak Spurs, men som nesten klarte et comeback og passerte Spurs 106-105 med 14,9 sekunder igjen. Devin Vassell og Stephon Castles straffekast endte med å gi San Antonio seieren.

NBA Cup-finaletider i Europa og hvordan du ser på:

San Antonio Spurs har slått Oklahoma City Thunder og er klar for NBA Cup-finalen, mens Orlando Magic tapte for New York Knicks 132-120 tidligere på lørdag, og finalen spilles neste tirsdag (onsdag morgen i europeisk tid):



Finale: San Antonio Spurs vs. New York Knicks - 2:30 CET, 1:30 GMT onsdag 17. desember



Husk at du kan se NBA Cup-finalen (samt de fremtidige NBA-sluttspillene i 2026) gratis med ditt abonnement på Amazon Prime Video, over hele verden.