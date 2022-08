Victoria 3 lanseres i oktober

HQ

Paradox Interactive har spikret datoen for når den store strategitittelen Victoria 3 vil debutere på PC. Spillet kommer om et par måneder, den 25. oktober for å være nøyaktig, og vi blir fortalt i en pressemelding at spillet vil selges til 499 kroner.

Som del av denne kunngjøringen har vi også blitt informert om at spillet er tilgjengelig for forhåndsbestilling, som det bemerkes i en ny trailer, som gir oss en nærmere kikk på gameplayet og hva slags ansvar du som spiller forventes å påta deg. Du kan se traileren i sin helhet nedenfor.