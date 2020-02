Video fra den avlyste Star Wars: Underworld-serien ser dagens lys

For øyeblikket har Disney enorm suksess med The Mandalorian, som er den første store live action Star Wars-tv-serien. Men det betyr ikke at Lucasfilm ikke prøvde i flere omganger å lage nettopp det. Faktisk kom de langt med et prosjekt som het Star Wars: Underworld, som ble produsert i 2010.

Her kom de så langt som å ta opp testinnhold og begynne på et samarbeid med VFX-studioet bak blant annet Doctor Who.

Men den gang ble det ikke gitt så store budsjetter til tv-serier, så de skulle lage serien for en tiendedel av hva en stor Star Wars-film kunne koste. Disney endte med å avlyse serien etter de kjøpte Lucasfilm, og det samme ble spillet som skulle være direkte forbundet til serien, Star Wars: 1313.

Nå har testinnholdet faktisk sett dagens lys, og det kan du selv se her.