En kort video fra Disneys etterlengtede TV-serie Obi-Wan Kenobi har blitt lekket via Twitter, som viser deler av innspillingsområdet. Surf selv hit for å se det som skal forestille diverse hus på ørkenplaneten Tatooine. For selv om serien kommer til å ta i bruk mye StageCraft (samme teknikk som i The Mandalorian) så er det fortsatt behov for klassiske bakgrunnsrekvisitter også.

Ser du fram mot Obi-Wans nye eventyr blant sanddynene?