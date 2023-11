Video Games in Concert kommer tilbake til Storbritannia neste år

HQ

Det virker som om folk liker å høre videospillmusikk fremført live av et symfoniorkester. Video Games in Concert har nemlig annonsert at orkesteret kommer tilbake til Storbritannia for en landsomfattende turné i 2024.

Ifølge Eurogamer vil orkesteret besøke fem byer i England, med Brighton, Liverpool, Wolverhampton, Manchester og Bournemouth som vertsbyer.

Orkesteret vil fremføre sanger fra blant annet The Last of Us, World of Warcraft, God of War: Ragnarök, Starfield, The Legend of Zelda, Resident Evil, Horizon Forbidden West, m.fl.

De nøyaktige datoene og spillestedene for turnéen i Storbritannia i 2024 er som følger:



11. mai - Brighton Centre



12. mai - Liverpool Empire



17. mai - Wolverhampton Civic Hall



18. mai - Manchester Apollo



19. mai - Bournemouth BIC



Kommer du til noen av konsertene?