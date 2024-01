Videospill vakler og mislykkes i å bli Storbritannias største underholdningsmedium i 2023

HQ

Det har blitt vanlig å akseptere at dataspill er Storbritannias største underholdningsmedium, slik det har vært i over ti år. Men nå som 2023 er over, har dette endret seg, for GamesIndustry.biz har avslørt at video nå er landets største underholdningsmedium.

Opplysningene kommer fra en rapport fra ERA, den britiske bransjeorganisasjonen som representerer video-, musikk- og spillforhandlere. Rapporten viser at spillbransjen i Storbritannia omsatte for 4,74 milliarder pund i fjor, en økning på 2,9 % i forhold til 2022. Videobasert innhold økte imidlertid med hele 10 % til 4,9 milliarder pund, takket være den kontinuerlige veksten i strømmetjenestesektoren, som står for hele 89 % av videomarkedet. Musikksektoren økte også med 9,6 % og nådde en omsetning på 2,2 milliarder pund.

Sist gang et annet medium gikk forbi spillbransjen var i 2012, noe som betyr at spill har sittet på underholdningstronen i landet i over ti år.

Uavhengig av medium viser rapporten også at 92 % av alt salg var digitalt, noe som viser at det fysiske markedet er i sterk tilbakegang. Rapporten viser også at årets største videoprodukt var Avatar: Way of Water, som ble solgt i 560 000 eksemplarer.