Vietnam baner vei for Starlink og letter handelsspenningene med USA

HQ

Vietnam forbereder seg på å godkjenne nye regler som vil gjøre det mulig for Elon Musks Starlink å operere i landet med fullt eierskap i sitt lokale datterselskap, ifølge en myndighetsperson (via Reuters).

Dette er et resultat av langvarige forhandlinger med SpaceX, og det blir av mange sett på som en strategisk gest for å dempe handelsspenningene med USA, særlig med tanke på mulige tollsatser under president Donald Trump.

Den planlagte lovendringen, som er en del av et bredere initiativ for å fjerne hindringer for teknologisk innovasjon, vil tillate utenlandske satellittleverandører å beholde full kontroll over egen virksomhet i henhold til et pilotprogram som skal løpe frem til 2030.

Beslutningen kommer samtidig som Vietnam står overfor en økende granskning av handelsoverskuddet med USA, og den er i tråd med andre tiltak fra myndighetene for å øke importen av amerikanske varer.

SpaceX har utvidet sin forsyningskjede i Vietnam og har signalisert interesse for å investere 1,5 milliarder dollar i landet. Foreløpig gjenstår det å se hvordan denne politikkendringen vil påvirke Vietnams økonomiske bånd til USA og utviklingen i forholdet til SpaceX.