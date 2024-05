Viggo Mortensen er åpen for å spille Aragorn igjen

Med en ny Ringenes Herre-film bekreftet og Andy Serkis tilbake i rollen som Gollum har spørsmålet om vi kan forvente å se flere gamle stjerner fra Jacksons trilogi dukket opp. Hvis ryktene stemmer vil The Hunt for Gollum tross alt finne sted like før Frodo og hans venners eventyr, noe som også gir rom for at andre karakterer kan vende tilbake.

Viggo Mortensens Aragorn er en av disse karakterene som fansen har gjort det klart at de gjerne vil se igjen, og det ser nå ut til at skuespilleren selv er åpen for å gjenta rollen. Forutsatt at manuset gir mening og motivasjonen for karakteren føles riktig. Dette avslørte han i et intervju med GQ der han sa:

"Jeg vet ikke nøyaktig hva historien er, jeg har ikke hørt noe. Kanskje jeg får høre om den etter hvert. Jeg liker å spille den karakteren. Jeg lærte mye av å spille karakteren. Jeg likte det veldig godt. Jeg ville bare gjort det hvis jeg passet til det med tanke på alderen jeg er i nå og så videre. Jeg ville bare gjort det hvis jeg passet til rollen. Det ville vært dumt å gjøre det ellers."

Kunne du tenke deg å se Viggo tilbake som Aragorn i Jakten på Gollum?