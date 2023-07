Vigilante ser ut til å dukke opp før Peacemaker sesong 2.

James Gunn har alltid vært utrolig åpen om filmene og TV-seriene han jobber med. Filmskaperen og DC Universe -sjefen har i det siste snakket mye om Superman: Legacy, men har også snakket mye om kommende DC-prosjekter, og det siste kommer fra et kort svar på Threads der han avslører at en av fansenes favorittkarakterer fra Peacemaker kan dukke opp før eller siden.

På spørsmål om når vi får se Vigilante neste gang, svarte Gunn: "Sannsynligvis før Peacemaker sesong 2."

Med tanke på at Gunn tidligere har uttalt at han vil avslutte Superman: Legacy før han i det hele tatt ønsker å starte arbeidet med Peacemaker sesong 2, vil dette sannsynligvis bety at vi får se Freddie Stromas versjon av karakteren dukke opp i en annen DC Universe produksjon i fremtiden. Kanskje er serien Waller et godt sted å lete etter dette.