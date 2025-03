Vikings skaperen jobber med ny TV-serie om Erik Blodyxa

HQ

Nye norrøne eventyr venter når Michael Hirst, skaperen av den anerkjente Vikings, forbereder seg på å vende tilbake til vikingenes verden igjen med en helt ny serie kalt Bloodaxe. Prosjektet er helt frittstående og vil fokusere på historien om den legendariske vikingkongen Erik Blodyxa og hans kone Gunnhild som kjemper om den norske tronen på 900-tallet.

Michael Hirst produserer serien sammen med sin sønn, Horatio Hirst, som uttrykte sin entusiasme over å vende tilbake til de norrøne sagaenes verden i en uttalelse til Variety.

"Jeg føler meg velsignet og dypt begeistret over at Amazon har gitt meg muligheten til å vende tilbake til de norrøne sagaenes fantastiske verden og mennene, kvinnene og gudene i vikingverdenen som har kommet til å bety så mye for meg.

"Horatio og jeg har til hensikt å åpne øynene dine for nye, utrolige karakterer og utrolige historier, som alle er sanne, og mange av dem har endret historiens gang."

Det er ikke fastsatt noen premieredato for Bloodaxe ennå.

Hva synes du om Vikings, og gleder du deg til flere norrøne eventyr?