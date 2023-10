HQ

Hvis du hadde håpet at Netflix' serie Vikings: Valhalla skulle bli like lang og omfattende som den ordinære Vikings-serien, vil denne nyheten kanskje skuffe deg en smule. Når det er sagt, hvis du foretrekker kortere og mer lettfordøyelige serier, er det utvilsomt et friskt pust å høre at Vikings: Valhalla avsluttes i 2024 med sin tredje og siste sesong.

Ifølge Netflix avsluttes serien neste år, på en dato som ennå ikke er fastsatt. Mens vi venter på å høre mer om serien, har det blitt delt noen bilder som ser ut til å vise Harald i ferd med å bli en romersk kriger, og som tyder på at ventetiden på denne siste utgaven blir kortere enn forventet.