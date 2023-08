Viktig Rockstar-forfatter forlater selskapet etter 16 år

HQ

Michael Unsworth er kanskje ikke det mest kjente navnet i spillbransjen, men sjansen er ganske stor for at du har spilt noen av spillene hans, ettersom han har vært involvert i titler som Grand Theft Auto V, Grand They Auto IV, LA Noire, Max Payne 3, begge Red Dead Redemption titlene (som han var hovedforfatter for sammen med Dan Houser) og flere til.

Men alt har en ende, og som nevnt på GTAForums (av brukeren Rucke) har Unsworth nå forlatt Rockstar. I løpet av de siste par årene har flere nøkkelpersoner fra Rockstar forlatt selskapet, deriblant Dan Houser selv (medgrunnlegger av Rockstar og utøvende produsent/forfatter for alle deres viktigste spill), Rockstar North -presidenten Leslie Benzies og den legendariske Grand Theft Auto -produsenten og forfatteren Lazlow Jones.

Hva dette til syvende og sist betyr for fremtidige Rockstar spill, gjenstår å se, men det ser ikke ut til å gå smertefritt ut fra utsiden å dømme.

