Viktige tips fra indierådgiver Rami Ismail når du skal pitche spill til utgivere

Dataspillbransjen begynner å ligne en jungel. Indie-studioer står overfor store utfordringer når det gjelder å sikre finansiering til prosjektene sine. Mange av dem bruker mye tid på å delta på pitchemøter (presentasjoner av ideer og forslag) for å vise frem konseptene de ønsker å selge til utgivere, selv om de fleste av dem ikke får penger. For å få vite mer om temaet møtte vi nok en gang en ekspert på området, Rami Ismail, indie-ambassadør og rådgiver, på DevGAMM i Gdánsk, hvor han delte noen verdifulle tips til disse studioene.

"Det viktigste jeg prøver å lære indie-studioene, er å handle raskt. Mange indiespillere jeg møter bruker halvannet til to år på å bygge sin første prototype før de noensinne viser den til en annen spiller, en spilltester eller en utgiver", forklarer Rami til Gamereactor i den eksklusive videoen nedenfor. "Det er så mye tid som går tapt fordi det er veldig vanskelig å få finansiering akkurat nå, bransjen er på et tøft sted og finansieringen er lav". Alt dette kan gjøre det mindre nyttig å lage en svært finpusset prototype, spesielt hvis ideen ikke appellerer til forretningsfolk.

Et av tipsene kan virke litt kontraintuitivt, men det er viktig med tanke på den nåværende tilstanden i bransjen. "Vær rask og ikke prøv for hardt. Du bør bry deg om spillet ditt, men jeg ser mange utviklere som undersøker alle utgivere de pitcher til, og jeg sier bare: Gå på nettet, finn en liste over utgivere, og pitch til alle sammen. Og så finner de ut av det. De vil si nei hvis de ikke er interessert, men de vil se det. Og noen ganger har du flaks. En utgiver som du vanligvis ikke ville trodd ville gi ut spillet ditt, kan være interessert. Man vet aldri."

Ramis siste råd til indieutviklere handler om kommunikasjon av prosjektets kjerneideer. "Du må vite hva spillet ditt egentlig er. Du må kunne snakke om hva som er kjernen i det, hva som er kjernen i det. Hvis jeg spilte spillet ditt og elsket det, og om fem år har jeg glemt tittelen og navnet ditt, og jeg vil kommunisere dette spillet til en venn, hva er den ene setningen jeg kan fortelle dem, som de kan skrive inn i Google og finne spillet ditt? Det er det jeg trenger å vite."

Rami snakket også om metningen bransjen har stått overfor de siste årene, samt de mulige årsakene bak den nåværende videospillkrisen. Du kan se det i videoen mellom disse linjene, med hele intervjuet med lokale undertekster.