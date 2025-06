Vil Donkey Kong Bananza være en GOTY-kandidat? Vi diskuterer i det ukens The Gamereactor Show

HQ

Nintendo Switch 2 har hatt en beundringsverdig og imponerende lansering, med enheter som flyr ut av hyllene over hele verden. Konsollen har imidlertid blitt rammet av en viktig feil, og det er en enkel mangel på nye spill å spille på den. Bortsett fra Mario Kart World og det polariserende Nintendo Switch 2 Welcome Tour, er det svært få nye spill til systemet, men det vil i det minste delvis endre seg neste måned når Donkey Kong Bananza kommer.

Spillet forventes å lanseres 17. juli, og nylig ble det lagt ut en Direct som brukte en god del tid på å fordype seg i prosjektet og forklare hvorfor vi alle burde være veldig spente på det. Faktisk malte Direct et bilde av et spill som kan være en annen Game of the Year-kandidat, hvis det holder landingen og leverer på de mange spillelementene som det lovet under informasjonsutblåsningen.

Så bør vi forvente å se DK Bananza i GOTY-samtaler senere i år. Vi gjør spillet til tema i den siste episoden av The Gamereactor Show, der Alex og jeg skryter av 3D-plattformspillet og gir våre aller første inntrykk av det.

