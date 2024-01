Vil du at en AI-gadget skal bruke smarttelefonen din for deg?

HQ

En AI-butler er kanskje den beste betegnelsen på Rabbit's nyeste enhet, R1, ettersom den kan lære seg hvordan du bruker enheter, og i teorien kan bestille flybilletter eller redigere dokumenter for deg etter at du har lært den hvordan den skal gjøre ting.

Selv om det kanskje høres litt merkelig ut, vil de første eksemplarene være tilgjengelige i slutten av mars for de som har betalt 200 dollar for den.

Teamet på Rabbit uttaler :

"Vi har utviklet et system som kan utlede og modellere menneskelige handlinger på datamaskiner.

på dataprogrammer, utføre handlingene pålitelig og raskt, og er godt egnet for distribusjon i forskjellige

ulike AI-assistenter og operativsystemer. Systemet vårt kalles Large Action Model

(LAM). Takket være de siste fremskrittene innen nevrosymbolsk programmering gjør LAM det mulig å direkte

direkte modellering av strukturen til ulike applikasjoner og brukerhandlinger som utføres i dem, uten en

uten en forbigående representasjon, for eksempel tekst. LAM-systemet oppnår resultater

resultater som er konkurransedyktige med de nyeste tilnærmingene når det gjelder nøyaktighet, tolkbarhet og hastighet.

tolkbarhet og hastighet. Utviklingen av LAM-arkitekturen innebærer å overvinne både forskningsmessige utfordringer og tekniske

og teknisk kompleksitet, fra sanntidskommunikasjon til virtuell nettverksdatateknologi.

teknologier. Vi håper at arbeidet vårt kan bidra til å forme neste generasjons naturlige språkdrevne

språkdrevne forbrukeropplevelser."