Vil du lukte som Kiryu? Nå finnes det en parfyme for alle yakuza-wannabees der ute

Det er over to år siden sist vi fikk et fullverdig Main Like a Dragon-spill, da Like a Dragon: Infinite Wealth ble utgitt. Hvis du (som oss) savner serien og Ichiban Kasuga dypt, kan vi nå anbefale et nytt produkt fra Sega og det japanske parfymemerket Fits You.

De lanserer et sett med to parfymer i en kolleksjon inspirert av Yakuza Kiwami 3 og Yakuza 3 Gaiden: Dark Ties, én basert på Yoshitaka Mine og én basert på Kazuma Kiryu selv. Begge koster 4 400 yen (ca. £23 / €26) og selges blant annet gjennom den japanske butikkjeden Don Quijote.

I motsetning til hva man kanskje kunne forvente, lukter de ikke av gamle sigarettsneiper, bakrus og sushi; i stedet sies Yoshitaka Mines parfyme å ha en krydret duft av tre og sitrus, mens Kazuma Kiryus versjon lener seg mot lotusblad, pitaya og mandarin. De ble lansert for noen dager siden, så hvis du vil lukte som en ekte yakuza, bør du skynde deg å skaffe deg en flaske, for disse vil selvfølgelig sannsynligvis bli utsolgt.