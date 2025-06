Vil Final Fantasy og Dragon Quest omfavne turbaserte kamper igjen?

HQ

Fjoråret var et utrolig godt år for japanske rollespill, sannsynligvis det beste noensinne. Blant utgivelsene var suksesser som Dragon Quest III HD-2D Remake, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, Mario & Luigi: Brothership, Metaphor: ReFantazio, Persona 3 Reload og Like a Dragon: Infinite Wealth.

Felles for alle disse spillene er at de er turbaserte. Og i april kom Clair Obscur: Expedition 33, et fransk turbasert rollespill bygget på samme grunnlag som de japanske spillene, som har vært en stor suksess både når det gjelder seertall og salg.

Nå rapporterer Genki at det ser ut til at Square Enix' eiere har merket seg det som bare kan beskrives som en trend. Under et møte med aksjonærene uttalte en investor at han mener fremtidige Dragon Quest- og Final Fantasy-spill bør være turbaserte, og viste til suksessen med Clair Obscur: Expedition 33 som et eksempel. Square Enix erkjente at de hadde lagt merke til spillet og sa at turbaserte kamper er deres arv. De uttalte også at de vil gi ut slike titler i fremtiden.

Final Fantasy IX med sine klassiske turbaserte kamper.

Square Enix har tidligere innrømmet at ingen av de tre siste store rollespillene deres - Forspoken, Final Fantasy XVI og Final Fantasy VII: Rebirth - har solgt som forventet, og alle disse har actionbaserte systemer i stedet for turbaserte. Det er derfor lett å forestille seg at de er villige til å snu hver stein for å finne noe som spillerne heller vil ha.

Final Fantasy-serien pleide for øvrig alltid å være turbasert, med Final Fantasy X som det siste tradisjonelle (selv om Final Fantasy 12-13 også hadde en variant av Active Time Battle), så det er egentlig bare del 14-16 og nyinnspillingen av del 7 som har hatt et actionfokusert oppsett.

Hva synes du, er det på tide at Square Enix går tilbake til et turbasert oppsett for sine rollespill?