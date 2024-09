Vil Fretless: The Wrath of Riffson lanseres før august 2025?

HQ

I løpet av de siste to Gamescoms har jeg hatt luksusen av å dra til Playdigious 'stand for å sjekke ut Fretless: The Wrath of Riffson. På årets messe fikk jeg blant annet en prat med utgiveren Playdigious' markedsdirektør Axel Dauvergne for et intervju der han røpet litt om når vi kan forvente at pikselrytme-eventyrspillet vil debutere.

På slutten av intervjuet spurte vi Dauvergne om utgivelsesplanene for Fretless, som han uttalte: "Det vil slippes på Steam. Og kanskje etter det, så får vi se. Men det kommer definitivt ut på Steam, og vi utforsker i utgangspunktet konsoller og alt. Men det bør komme etter lanseringen."

Interessant nok, etter å ha nevnt om vi kommer til å snakke om Fretless på Gamescom 2025, la Dauvergne deretter til den ekstra biten: "Det bør ikke være flere Gamescom-intervjuer med Fretless før lansering."

Så selv om ingen offisiell informasjon har blitt delt med hensyn til lansering, kan vi tilsynelatende se frem til at Fretless kommer på PC i forkant av Gamescom 2025 i slutten av august, og deretter kanskje på konsoller og flere plattformer etter det.