Vil Secret Level sin Warhammer-episode ha forbindelse med Henry Cavills prosjekt?

Etter at han forlot The Witcher og DC Extended Universe og avsluttet sin periode som både Geralt of Rivia og Superman, har Henry Cavill fått mye tid å fylle. Tid som skal brukes til å skape et nytt Highlander -prosjekt og også noe som har med Warhammer å gjøre.

Siden Games Workshop -serien er det store samtaleemnet for tiden etter den fantastiske Warhammer 40,000: Space Marine II -lanseringen i september, har mange begynt å lure på om den kommende Secret Level -episoden som er dedikert til serien, vil ha noen forbindelse til Cavills Warhammer -prosjekt.

For å få et svar på dette spesifikt, GamesRadar + fanget opp med utøvende produsent Dave Wilson i et nylig intervju. Han uttalte :

"De er ganske separate akkurat nå. Jeg vil si at vi har vært nær Games Workshop i årevis, og jeg er en massiv Warhammer-fan. Vi gjorde en episode av 40k for 20 år siden på Blur [Studios], og det var et av mine favorittøyeblikk og et av de stolteste øyeblikkene i min tid med Blur. Jeg har klødd etter å komme tilbake til 40k i de to tiårene. Men, du vet, disse franchisene tilhører ikke oss, eller noen i Hollywood, de tilhører de kreative i Nottingham som har holdt franchisen i live i 40 år, ikke sant?

"Uansett hva Henry gjør og uansett hvilke planer vi måtte ha, ønsker vi egentlig bare å løfte den franchisen litt høyere opp hvis vi kan. Hvis vi kan utfylle det vi gjør sammen, ville det vært fantastisk. Sannheten er at det er så mange historier å fortelle i Warhammer at selv om det var ti personer som prøvde å fortelle dem, ville det være nok til alle."

Hva håper du å se fra Cavills Warhammer-prosjekt?