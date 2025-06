Vin Diesel avslører planer om å bringe tilbake Brian O'Connor i Fast 11

Med tanke på hvor mye penger Fast and Furious -franchisen klarer å håve inn, virker det nesten sprøtt at det har tatt Universal så lang tid å avslutte sagaen med den såkalte siste filmen. Det ser imidlertid ut til at vi kommer nærmere og nærmere denne konklusjonen, ettersom Vin Diesel i løpet av helgen delte massevis av informasjon om prosjektet og hva vi kan forvente oss av det.

I en tale på FuelFest i Los Angeles (takk, ScreenRant) kom Diesel med noen svært iøynefallende påstander, blant annet at Fast 11, som vi for øyeblikket omtaler filmen som, vil ha premiere i april 2027, og at den vil bringe tilbake en fan-favorittkarakter som ble pensjonert av respekt for den avdøde skuespilleren.

Brian O'Connor skal etter sigende gjøre comeback, en karakter som ble lagt på hylla etter skuespiller Paul Walkers død. Det er uklart hvordan Diesel har tenkt å bringe Brian tilbake, men etter skuespillerens alt for tidlige bortgang klarte de å fullføre innspillingen av Fast and Furious 7 ved å bruke Pauls bror Cody Walker som kroppserstatning og deretter bruke spesialeffekter til å skanne Pauls ansikt på søskenet hans. Det er ikke nevnt om et lignende oppsett vil bli brukt i denne endelige filmen.

Ellers bemerker Diesel at Fast 11 også vil se en tilbakevending til gateracingkulturen som serien ble bygget på, noe som utvilsomt vil virke en smule skurrende med tanke på at mannskapet har fungert som internasjonale spesialagenter og til og med vært i verdensrommet den siste tiden...

Uansett, Diesels fulle kommentarer er følgende :

"Studioet sa til meg, Vin, kan vi være så snille å ha finalen i Fast & Furious i april 2027? Jeg sa under tre betingelser. Den første er å bringe franchisen tilbake til LA. Det andre var å vende tilbake til bilkulturen, til gateracing.

"Den tredje tingen var å gjenforene Dom og Brian O'Conner. Det er det du kommer til å få i finalen."

Gleder du deg til Fast 11?