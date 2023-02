Vin Diesel gjør seg klar til å spille Riddick igjen

HQ

Det er hele ti år siden vi så Vin Diesel spille rollen som Richard B. Riddick i filmen som ganske enkelt heter Riddick, og kort tid etter premieren begynte snakk om en fjerde historie avdrag i serien å gå. Men ingen slik film er ennå laget, selv om rykter har dukket opp fra tid til annen.

Nå melder Deadline at ballen endelig er satt i gang. Serieskaper David Twohy vil nok en gang skrive manus og regissere, mens Diesel selv er opptatt av å bli Riddick igjen. Twohy skriver:

Vår hærskare av fans har krevd det i årevis, og nå er vi endelig klare til å hedre deres oppfordring til handling med Riddick: Furya. Mitt samarbeid med Vin og One Race har strukket seg over 20 fruktbare år, da vi sammen har laget tre filmer, to videospill, en anime-produksjon og motion comics for internett. Denne nye storskjermhendelsen vil se en retur til Riddicks hjemverden, hvor vi endelig får utforske Riddicks opprinnelse.

Filmen vil altså hete Riddick: Furya og tar oss med til Riddicks hjemplanet. Vi håper vi kan se frem til litt macho action, massiv vold og noe flott sci-fi. Krysser fingrene for at magien til Pitch Black og The Chronicles of Riddick kan gjenskapes.