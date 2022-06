Vin Diesel sier at Ark er det beste spillet og at ekte gamere ser frem til Ark II

HQ

Ark: Survival Evolved var en stor suksess og det var aldri noen tvil om at det ville få en oppfølger før eller siden, og under The Game Awards 2020 ble den endelig annonsert. Ark II ser ut til å være et stort steg opp budsjettmessig, men alle pengene har ikke gått til spillutvikling, for en del av det har også gått til å inkludere skuespilleren Vin Diesel.

Om om du kjenner til Vin Diesel, vet du at han har en evne til å si rare ting fra tid til annen, og nylig var han i gang igjen på sin Instagram. Ikke bare erklærte han at Ark: Survival Evolved er det beste spillet ute akkurat nå, han erklærte også på en måte at alle som ikke ser frem til Ark II dessverre ikke er ekte spillere ved å si at enhver ekte spiller ser frem til Ark II:

"The best game out right now is Ark Survival Evolved... my son introduced me to the game many years back. Then wildcard and all of the genius over there asked me to shepherd the IP into the TV and Film space... an honor I can't begin to describe. Any real gamer is excited for Ark 2.!!! But I am excited for you all to see the franchise unfold on the big screen. Stay tuned. All love, always."

Det kan jo tenkes at Studio Wildcard ikke er helt fornøyd med denne "hjelpen" fra Diesel, og det er heller ikke fansen om man skal dømme ut i fra kommentarene. Ark II ser heldigvis lovende ut uansett, og vil slippes til PC og Xbox Series i første halvdel av 2023. Er du en ekte gamer i henhold til Diesels definisjon og ser frem til Ark II?