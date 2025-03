Vin Diesel teaser for en frittstående Groot-film

HQ

Etter Oscar-utdelingen i helgen tok Vin Diesel til Instagram for å gi fansen en oppdatering på hva han holder på med for tiden, og skuespilleren delte innblikk i en rekke filmer.

I dette lange innlegget får vi vite at planen er å returnere til Fast X2 (den store finalen i serien) til sommeren, med innspillinger i Los Angeles, og at han fortsatt håper å lage den neste filmen med Riddick i hovedrollen, samt at han skal regissere en film "om den beryktede New York-detektiven".

For å bygge videre på dette hevder Diesel at Mattel snart skal begynne arbeidet med en filmversjon av Rock 'em Sock 'em Robots, noe han bemerker er et "testosteron-mannlig svar på Barbie". Han sier også at han utforsker måter å få plass til et nytt xXx-eventyr på, der han vender tilbake som Xander Cage, samtidig som han finner plass til en ny The Last Witch Hunter -film (av en eller annen grunn...), ettersom det tilsynelatende er en "etterspørsel etter fremtiden til Kaulder, som først dukket opp i The Last Witch Hunter."

Dette er alt mens du noterer deg at det kan være en fremtid der Groot får en frittstående film i Marvel Cinematic Universe, med Diesel som hevder: "Disney vil ha sin Planet X! Som noen sier er Marvels mest etterlengtede film, haha. Filmen der Groot vender tilbake til sin hjemplanet." Det er uklart hvordan det ville fungere med det basert på en karakter som bare kan snakke tre ord...

<social>https://www.instagram.com/p/DGxseRVSJOH/?hl=en-gb&img_index=1</social>

Selv om Diesel tydeligvis har mange planer, er det svært uklart hvor mange av disse filmene som faktisk vil bli laget, ettersom mange av dem i beste fall virker usannsynlige, og skuespilleren ikke har medvirket i noe av betydning siden 2023 da I Am Groot, Fast X, og Guardians of the Galaxy Vol. 3 kom. Hvorvidt vi får se Diesel i noe i 2025 er også uklart, ettersom ingen av disse prosjektene ser ut til å være i nærheten av å bli ferdigstilt, eller i noen tilfeller til og med starte...